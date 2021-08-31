Путин поздравил российских пловцов, завоевавших золотые медали в седьмой день Паралимпиады

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских пловцов Андрея Николаева, Валерию Шабалину, а также Ильнура Гарипова, Анну Крившину, Дарью Пикалову и Владимира Сотникова, завоевавших золотые медали на Паралимпийских играх в Токио. Поздравительные телеграммы опубликованы во вторник на сайте Кремля.

Андрей Николаев стал победителем в плавании на дистанции 400 метров вольным стилем, показав результат 4 минуты 25,16 секунды. "На дистанции 400 метров вольным стилем вы финишировали первым, не оставив своим соперникам ни единого шанса на победу. Уверен, что этот большой успех станет для вас вдохновляющим стимулом для новых свершений", - отметил президент в сообщении.

Валерия Шабалина завоевала свою третью золотую медаль на Играх в Токио, приплыв первой в соревнованиях на дистанции 200 м комплексным плаванием. "Ваше высочайшее мастерство, волевой характер и твердая вера в себя, в свои силы и возможности восхищают, рождают чувство гордости за вас, ваших замечательных тренеров и наставников", - подчеркнул Путин.