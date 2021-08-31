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Паралимпиада в Токио

Пловчиха Валерия Шабалина завоевала третью золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио

Во вторник россиянка стала сильнейшей на дистанции 200 м комплексным плаванием
Валерия Шабалина Thomas Lovelock for OIS via AP
Описание
Валерия Шабалина
© Thomas Lovelock for OIS via AP

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Россиянка Валерия Шабалина выиграла золотую медаль Паралимпийских игр в Токио на дистанции 200 м комплексным плаванием.

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26-летняя россиянка преодолела дистанцию за 2 минуты 20,99 секунды. Второе место заняла британка Бетани Фёрт (2.23,19), третьей стала ее соотечественница Луиза Фиддс (2.29,21).

Спортсменки соревновались в категории S14 (атлеты с интеллектуальными нарушениями).

Шабалина завоевала третью золотую медаль на Играх в Токио, ранее она победила на дистанциях 100 м баттерфляем и 200 м вольным стилем. Она является пятикратной чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы. Плаванием начала заниматься в 2002 году в Челябинске, также пробовала свои силы в фигурном катании.

В медальном зачете сборная России занимает третье место, спортсмены команды завоевали 24 золотые, 13 серебряных и 33 бронзовые награды. Лидером зачета остается сборная Китая (59-37-31), вторыми идут британцы (29-23-26).

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