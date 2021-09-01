Мужской чемпионат Европы по волейболу стартует 1 сентября

ТАСС, 1 сентября. Чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд стартует в среду. Игры турнира пройдут в Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии.

В стартовом матче чемпионата Европы встретятся команды Финляндии и Северной Македонии. Сборная России проведет первый матч на турнире 2 сентября против представителей Турции. Все четыре команды представляют группу С, где также выступают испанцы и финны, эти сборные будут играть в финском городе Тампере.

В составе российской команды в преддверии турнира произошло несколько кадровых изменений. В состав команды вошел сын олимпийского чемпиона 2012 года Сергея Тетюхина Павел Тетюхин. Из-за воспаления ахиллового сухожилия турнир пропустит Виктор Полетаев. Не сыграет и знаменосец российской команды на Олимпийских Играх в Токио Максим Михайлов.

На групповом этапе подопечные Туомаса Саммелвуо проведут пять игр. Четыре лучшие сборные из каждой группы пройдут в плей-офф. Всего участие в турнире принимают 24 команды.

Чемпионат Европы завершится 19 сентября. Действующими победителями турнира являются сербы. Мужская сборная России дважды выигрывала чемпионат Европы. На Олимпиаде в Токио россияне стали серебряными призерами, в финале уступив французам.