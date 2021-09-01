В сборной России по настольному теннису назвали хорошим результат команды на Паралимпиаде

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Сборная России по настольному теннису готовилась к более скромному результату на Паралимпийских играх в Токио. Об этом журналистам рассказал тренер национальной команды Игорь Сазонов.

В среду женская сборная России в составе Виктории Сафоновой, Маляк Алиевой и Раисы Чебаники стала бронзовым призером в командных соревнованиях. Представители национальной команды по настольному теннису в Токио выиграли одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые награды.

"Сегодня мы впервые играли в полуфинале командных соревнований Паралимпиады и впервые завоевали бронзу, - сказал Сазонов. - Очень хотели, старались, чтобы медаль была более высокого достоинства, но ситуация была не в нашу пользу - в парных соревнованиях не хватило буквально двух-трех очков. Но бронза - это бронза, и, надеюсь, это старт для всех наших будущих команд"

"Пришло время расстраиваться бронзе. На Играх в 2012 году у нас было золото, серебро, бронза, в этом году уже семь медалей - команда играет ровно, подтянулись молодые игроки, которые показывают достойный результат. У нас на этой Паралимпиаде впервые медаль среди спортсменов-колясочников, впервые участвующие на Играх Расул Назиров и Владимир Топорков проявили характер, забежали на Игры в последний вагон и смогли дойти до пятого места, это очень хороший результат, и очень хороший результат в целом у команды. Мы готовились к более скромному, но аппетит приходит во время еды, и каждый показал, что готов играть до медали", - добавил он

Сазонов отметил развитие настольного тенниса среди лиц с ПОДА в регионах. "Настольный теннис среди спортсменов с ПОДА хорошо развивается - есть много интересных спортсменов, появляются новые базы, центры подготовки в различных регионах, это дает свой результат. Поэтому у нас сейчас хороший приход спортсменов из регионов. Конечно, не хватает спарринга, участия в международных соревнованиях, но мы движемся вперед", - заключил тренер.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.