Семикратная олимпийская чемпионка Ромашина не исключила возможность продолжения карьеры

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина не исключает, что продолжит карьеру. Об этом она заявила в ходе марафона "Новое знание".

Ромашина после завоевания двух олимпийских золотых медалей в Токио заявила, что эти Игры для нее были последними в карьере.

"Вопрос о карьере - самый популярный, его задают не только журналисты, но и мои друзья, - сказала Ромашина. - Они спрашивают: "Свет, ну все?" Я каждый раз отвечаю: "Ребят, дайте отдохнуть". Конечно, я понимаю, что Игры в Токио для меня, наверное, были финальными: кому-то до следующих Игр всего лишь три года, а мне до Игр - еще три года. Я очень соскучилась по дому, по мужу, по ребенку. Мне очень хочется побыть мамой".

"Но я не спешу делать громкие заявления по поводу завершения своей спортивной карьеры. Я хочу отдохнуть, и уже после принять взвешенное решение и красиво об этом объявить. Но это не значит, что я ухожу. Нет, я буду поддерживать форму, буду ходить плавать. Так что, может быть, еще увидите меня в бассейне", - добавила она.

Ромашиной 31 год, на ее счету также 21 победа на чемпионатах мира и 13 титулов чемпионки Европы.