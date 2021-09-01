Синхронистка Ромашина пройдет обучение в Дипломатической академии МИД

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина пройдет курс обучения в Дипломатической академии Министерства иностранных дел РФ. Об этом она рассказала в ходе марафона "Новое знание".

Ромашина после завоевания на Олимпиаде в Токио двух золотых медалей объявила о паузе в карьере.

"Сейчас такое время, что надо двигаться дальше, я не готова из воды сразу вылезти на бортик, - сказала Ромашина, отвечая на вопрос о тренерской карьере. - Хочется походить по суше, посмотреть мир и поучиться. Когда ты в спорте, то немного ограничен и скован. Сейчас самое время расширять кругозор, смотреть вокруг и двигаться дальше".

"Я буду проходить курсы в Дипломатической академии МИД, обучаться международной дипломатии, ведению переговоров. Надеюсь, что все получится", - добавила она.

Тренерскую карьеру Ромашина пока исключает. "Хотелось бы растить своих олимпийских чемпионов, но я не уверена, что в дальнейшем буду погружена в тренерскую деятельность", - сказала она.

Ромашина в августе получила поддержку Олимпийского комитета России (ОКР) как потенциальный кандидат на вступление в комиссию спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA).