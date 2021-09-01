Синхронистка Ромашина не исключает, что выступит на Олимпиаде в парусном спорте

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина не исключает, что в отдаленном будущем выступит на Играх в парусном спорте. Об этом она заявила во время просветительского марафона "Новое знание".

Ромашина после завоевания на Олимпиаде в Токио двух золотых медалей объявила о паузе в карьере.

"Мы с мужем увлекаемся парусным спортом, в середине сентября мы снова примем участие в парусной регате, - сказала Ромашина. - Это безумно интересно и захватывающе. В какой-то момент мы даже задумывались о том, чтобы перейти в парусный спорт и попробовать свои силы там. Было бы очень интересно. Я достаточно азартный человек, и было бы очень круто просто поехать на Олимпийские игры в другом виде спорта. Возможно, это бы позволило взглянуть на Олимпиаду другими глазами".

"Но это все в далеком будущем. Там нет ограничений по возрасту, поэтому, возможно, еще увидите меня и в парусе", - добавила она.

Ромашиной 31 год, помимо олимпийских медалей на ее счету 21 победа на чемпионате мира и 13 - на чемпионатах Европы.