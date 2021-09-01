Винер-Усманова надеется на развитие мужской художественной гимнастики

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Развитие мужской художественной гимнастики должно продолжаться. Такое мнение во время марафона "Новое знание" высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной страны Ирина Винер-Усманова.

"Надеюсь, что в художественной гимнастике и мальчики тоже будут заниматься художественной гимнастикой, но уже в мужском направлении", - сказала Винер-Усманова.

Сейчас в соревнованиях по художественной гимнастике на чемпионатах мира и Олимпийских играх участвуют только женщины.