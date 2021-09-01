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Летние олимпийские виды спорта

Винер-Усманова надеется на развитие мужской художественной гимнастики

На чемпионатах мира и Олимпийских играх пока соревнуются только женщины

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Развитие мужской художественной гимнастики должно продолжаться. Такое мнение во время марафона "Новое знание" высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной страны Ирина Винер-Усманова.

"Надеюсь, что в художественной гимнастике и мальчики тоже будут заниматься художественной гимнастикой, но уже в мужском направлении", - сказала Винер-Усманова.

Сейчас в соревнованиях по художественной гимнастике на чемпионатах мира и Олимпийских играх участвуют только женщины.

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