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ЧМ-2022 по футболу

Джикия будет капитаном сборной России по футболу в матче против хорватов

Место в воротах российской команды займет Маринато Гилерме
Георгий Джикия Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Георгий Джикия
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия будет капитаном сборной России в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года против команды Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Встреча пройдет в Москве на стадионе "Лужники" в среду, начало - 21:45 мск.

Состав сборной России выглядит следующим образом: вратарь - Маринато Гилерме ("Локомотив"); защитники - Марио Фернандес, Игорь Дивеев (оба - ЦСКА), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Георгий Джикия ("Спартак"); полузащитники - Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Александр Головин ("Монако"); нападающие - Далер Кузяев ("Зенит"), Алексей Ионов ("Краснодар") и Арсен Захарян ("Динамо").

В хорватской сборной матч начнут вратарь Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб); защитники - Борна Соса ("Штутгарт"), Йошко Гвардиол ("Лейпциг"), Деян Ловрен ("Зенит"), Йосип Юранович ("Легия"); полузащитники - Матео Ковачич ("Челси"), Марцело Брозович ("Интер"), Марио Пашалич ("Аталанта"); нападающие - Иван Перишич ("Интер"), Никола Влашич ("Вест Хэм"), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм").

В турнирной таблице группы H лидирует сборная Хорватии, набрав по итогам трех матчей 6 очков. Второе место занимает команда России (6 очков), третье - сборная Словакии (5), четвертое - киприоты (4), на пятой позиции располагаются словенцы (3), замыкает таблицу сборная Мальты (1).

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