Джикия будет капитаном сборной России по футболу в матче против хорватов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия будет капитаном сборной России в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года против команды Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Встреча пройдет в Москве на стадионе "Лужники" в среду, начало - 21:45 мск.