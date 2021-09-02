Дюков: футболисты сборной России в матче с хорватами сыграли смело и оправдали ожидания

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Сборная России в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу с хорватами показала смелую игру и оправдала надежды. Об этом журналистам заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Сборная России сыграла вничью с хорватами в первом матче под руководством Карпина

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Встреча прошла на стадионе "Лужники" и завершилась со счетом 0:0. Сборная России провела первый матч под руководством Валерия Карпина, который сменил на посту главного тренера Станислава Черчесова после чемпионата Европы.

"Ожидания оправдались, ничья - неплохой результат. Дальше нужно побеждать. Смелый футбол был, во втором тайме тоже были эпизоды смелого футбола", - сказал Дюков.

В турнирной таблице группы H лидирует сборная Хорватии, набрав по итогам четырех матчей 7 очков. Второе место занимает команда России (7 очков), третье - сборная Словакии (6), четвертое - словенцы (4), на пятой строчке располагаются мальтийцы (4), замыкают таблицу киприоты (4).

В следующем матче сборная России 4 сентября на выезде сыграет с командой Кипра.