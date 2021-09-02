Российская премьер-лига рассмотрит предложение "Газпром-медиа" 8 сентября

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) рассмотрит предложение холдинга "Газпром-медиа" о заключении нового договора о показе матчей Тинькофф-РПЛ 8 сентября. Об этом журналистам рассказал вице-президент Российского футбольного союза, президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

Премьер-лига летом 2018 года заключила четырехлетний контракт с холдингом "Матч", который входит в состав "Газпром-медиа". Срок соглашения истечет по завершении сезона-2021/22.

"Оно (предложение) пришло вчера, они соблюли все формальности, связанные с преимуществом права. 8 сентября мы рассмотрим предложение. Оно не удивило, а соответствует рынку и исследованиям, и ожиданиям", - сказал Прядкин.