Афганская тхэквондистка Закия Худадади выступила на Паралимпиаде в Токио

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Тхэквондистка Закия Худадади, которая ранее была вывезена из Афганистана, где власть захватило радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), в четверг выступила на Паралимпийских играх в Токио.

22-летняя Худадади стала второй женщиной в истории Афганистана, принявшей участие в Паралимпиаде, а также первой афганской тхэквондисткой на Играх. Она выступила в категории до 49 кг, уступив в поединке 1/8 финала представительнице Узбекистана Зиёдахон Исаковой. У Худадади с рождения функционирует только одна рука.

31 августа на токийской Паралимпиаде в прыжках в длину выступил 26-летний афганский легкоатлет Хоссейн Расули, который ранее был также эвакуирован из своей страны. Расули занял последнее, 13-е место с результатом 4,46 м.

Эвакуация паралимпийцев из Афганистана была организована при поддержке Международного паралимпийского комитета, Управления верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН, а также ряда государств, включая Великобританию, Австралию и Францию. Спортсмены были вывезены в Париж через Дубай, затем из столицы Франции они отправились в Японию. Прибыв в страну, атлеты прошли въездные процедуры в отдельной части аэропорта, закрытой для посторонних.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.