Тхэквондистка Поддубская стала бронзовым призером Паралимпиады

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Российская тхэквондистка Анна Поддубская победила украинку Викторию Марчук в поединке за бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в весовой категории до 49 кг.

Поддубская завоевала первую медаль для российских тхэквондистов на Играх в Токио. Она выступала в категории K44, где представлены спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.

Поддубской 35 лет, он является бронзовым призером мирового первенства. На ее счету также серебро и бронза чемпионатов Европы. Поддубская занимается тхэквондо с 2016 года. Она также пробовала свои силы в легкой атлетике.

Российские спортсмены, на счету которых 32 золотые, 23 серебряные и 41 бронзовая награды, занимают третье место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (77-46-43), вторыми идут британцы (33-27-35). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.