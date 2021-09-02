Стал известен окончательный состав сборной России по мини-футболу на чемпионат мира

ТАСС, 2 сентября. Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала составы команд - участниц чемпионата мира по мини-футболу в Литве. Списки доступны на официальном сайте ФИФА.

Сборная России по мини-футболу выступит на чемпионате мира под флагом ОКР

В состав российской команды, главным тренером которой является Сергей Скорович, вошли вратари Георгий Замтарадзе, Альберт Цайдер (оба - КПРФ), Дмитрий Путилов ("Синара"); защитники Ромуло (КПРФ), Иван Миланов ("Тюмень"), Робиньо ("Бенфика"), Даниил Давыдов ("Газпром-Югра"); нападающие Артем Антошкин, Сергей Абрамович (оба - "Тюмень"), Руслан Кудзиев ("Норильский никель"), Артем Ниязов, Янар Асадов (оба - КПРФ), Эдер Лима ("Коринтианс"), Сергей Абрамов ("Синара"), Иван Чишкала ("Бенфика"), Сергей Афанасьев ("Газпром-Югра").

Чемпионат мира пройдет с 12 сентября по 3 октября, сборная России в квартете B сыграет с командами Узбекистана, Гватемалы и Египта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) на футболках россиян вместо герба будет эмблема "Наши парни", сборная сыграет под флагом Олимпийского комитета России.

Рекордсменом по количеству побед на чемпионатах мира является сборная Бразилии, выигравшая пять турниров. В активе сборной России серебро (2016) и бронза (1996). Победителем предыдущего мирового первенства стала команда Аргентины.