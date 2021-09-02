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Чемпионат Европы по волейболу

Российские волейболисты стартовали с поражения от турков на чемпионате Европы

Встреча завершилась со счетом 3-1 в пользу турецких волейболистов
Волейболист сборной России Егор Клюка (справа) EPA-EFE/KIMMO BRANDT
Описание
Волейболист сборной России Егор Клюка (справа)
© EPA-EFE/KIMMO BRANDT

ТАСС, 2 сентября. Сборная России проиграла команде Турции в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по волейболу. Игра проходила в финском Тампере.

Встреча завершилась со счетом 3-1 (29:27, 16:25, 25:21, 25:19) в пользу турецких волейболистов.

За российскую команду дебютировал 20-летний доигровщик "Белогорья" Павел Тетюхин, сын олимпийского чемпиона 2012 года и нынешнего генерального менеджера сборной Сергея Тетюхина. Сергей так же, как его сын, дебютировал за сборную в 20 лет, свои первые матчи за национальную команду он сыграл в 1996 году в Мировой лиге. Павел выступает под восьмым номером, под которым играл его отец.

Россияне играют в группе С с командами Финляндии, Испании, Нидерландов, Турции и Северной Македонии. В следующем туре сборная России встретится с командой Нидерландов в субботу.

Чемпионат Европы проходит в четырех странах - Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. Сборная России все матчи группой стадии проведет в Тампере. На турнире 24 команды разбиты на четыре группы, по четыре лучшие сборные выйдут в плей-офф. Европейское первенство проводится раз в два года. Действующим чемпионом является команда Сербии.

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