Легкоатлетка Могучая довольна завоеванной на Паралимпиаде медалью

Могучая стала серебряным призером Паралимпиады в Токио в прыжках в длину среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Россиянка в лучшей из шести попыток показала результат 5,67 метра. Победу одержала представительница Новой Зеландии Анна Гримальди (5,76), бронзовую награду завоевала спортсменка из Эквадора Кьяра Родригес (5,63).

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Александра Могучая довольна тем, что смогла завоевать в Токио свою первую паралимпийскую награду, но в будущем она надеется побороться за золото Игр. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

"Наверно, я до конца не поверила в то, что произошло, серебро - обидно, но это моя четвертая Паралимпиада, до этого не было медалей вообще. Именно прыжками я занялась не так давно, в 2015 году, перед Играми в Рио. Довольна, что здесь есть медаль, это дает еще больше стимула, хочется золота, хочется работать дальше. Счастье есть, но осадочек остался", - отметила спортсменка.

"То, что медаль я завоевала только на четвертой своей Паралимпиаде, конечно, добавляет ей стоимости. Каждые Игры заканчивались для меня неудачей, потом тренер увидела во мне прыгуна, и я ушла в прыжки, и именно от этого вида легкой атлетики я кайфую больше всего, как никогда, бегала не с таким удовольствием. Бег больше изматывал, я бегала 400 метров, и это было ужасно, - вспоминает Могучая. - Сейчас у меня более технический вид, где нужно больше анализа, и мне очень нравится пересматривать свои попытки, замечать ошибки, корректировать, это мне близко, дает энергию".

В пятницу легкоатлетам на Национальном стадионе Японии в Токио пришлось выступать под дождем.

"Не обращала внимание на дождь, он не испортил прыжки. Было немного прохладно, сыро из-за дождя, но я мазалась мазью, меняла одежду и носки, протирала шиповки, все было хорошо, - считает Могучая. - Тяжело сказать, чего не хватало, были хорошие попытки, я выложилась на все 100. Последний месяц что-то случилось в подготовке, не знаю, что произошло, будем анализировать, пока не поняли, но тут я прыгнула гораздо дальше, чем на тренировках".

Родители плакали

После финиша спортсменка поблагодарила за поддержку семью, отметив, что родители окрыляют своей верой в нее.

"Думаю, родители сейчас плачут. Когда я выходила в сектор, то думала, что сейчас мама и папа видят меня по телевизору и уже ревут, - призналась Могучая. - Это и их медаль тоже, они вселяют в меня силы готовиться дальше. Когда я говорю, что снова собираюсь на Паралимпиаду, от родителей слышу только: "Конечно, давай, Саш!"

"Многие друзья говорят, что сколько можно уже ездить, уже семья, пора бы детей. Муж поддерживает меня, но тоже недоволен, понимаю, что ему тяжело, что я постоянно на сборах, меня нет дома. А родители дают мне энергию, веру в меня, это окрыляет. Не знаю пока насчет Парижа, это будет зависеть от семьи", - добавила спортсменка.

По мнению Могучей, на Играх в Токио была серьезная конкуренция в легкоатлетических дисциплинах.

"Сегодня была серьезная конкуренция, я понимала, что будет четыре лидера, почти не спала сегодня ночью, думала об этом. Рада, что поборола чемпионку мира, но жаль, что уступила паралимпийской чемпионке. Перед Играми в Рио я была в ранге лидера, хотя занималась всего год, но тогда у меня прям перло, а сейчас больше работа", - заключила спортсменка.

31-летняя Могучая является двукратной чемпионкой Европы и дважды серебряным призером европейских первенств. Также в активе спортсменки бронзовая медаль чемпионата мира.