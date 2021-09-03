Путин: организаторы создали все условия для спортсменов на Олимпиаде и Паралимпиаде

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Организаторы создали на Олимпиаде и Паралимпиаде в Японии все условия для спортсменов, состязания прошли на высоком уровне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В этом году в Японии прошли летние Олимпийские игры, в ближайшие дни завершатся и соревнования паралимпийцев. Я хочу поздравить организационный комитет, руководителей, граждан Японии <...> за то, что в непростых условиях они провели весьма успешное мероприятие такого высокого уровня, создали все условия для состязаний спортсменов", - отметил российский лидер.

Токийская Олимпиада проходила с 23 июля по 8 августа, большинство соревнований состоялись без зрителей. Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.