Трехкратный призер Паралимпиады в плавании Ищиулова заявила, что очень скучает по дому

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Россиянка Виктория Ищиулова, завоевавшая в пятницу на Паралимпийских играх в Токио серебряную медаль в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем, очень скучает по дому, где не была 2,5 месяца. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Ищиуловой 16 лет, в Токио она также стала паралимпийской чемпионкой в плавании на 50 м вольным стилем и серебряным призером в комбинированной эстафете 4х100 м. Спортсменка выступает в категории S8, в которой представлены атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), включая ампутации и церебральный паралич.

"Если судить по ощущениям, я проплыла идеально - так, как и хотела, - заметила Ищиулова. - Спокойный старт - первую половину дистанции плыла на уровне 80-90 процентов возможностей, начинать резко не было смысла, иначе я бы не выдержала в концовке. Очень быстрый поворот, выход и включение на максимуме сил. Я понимала, что мне будет сложно победить, но проплыла быстрее, чем вчера в эстафете".

"Я счастлива находиться на Паралимпийских играх, а на "полтиннике" я взяла золото и очень рада стать паралимпийской чемпионкой. И так хочу поехать домой, в Орске я не была уже 2,5 месяца. Мне кажется, эта медаль много значит для моего города, я как минимум прославила его на весь мир. В нем живут такие дружелюбные и классные люди, вы не представляете, какое колоссальное количество людей меня поддерживает. Мой город - самый лучший на свете", - считает спортсменка.

Ищиулова является мастером спорта России международного класса. Россиянка четыре раза становилась чемпионкой Европы, дважды выигрывала бронзу чемпионата мира. В паралимпийской сборной России состоит с 2017 года.