Третьяк: ФХР продолжит готовить два состава сборной России на Олимпиаду в Пекин

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) продолжит готовить два состава национальной команды на Олимпийские игры 2022 года. Об этом ТАСС сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

В пятницу было объявлено, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в Олимпиаде.

"Учитывая, что НХЛ может изменить свое решение и отказаться от участия в Играх, мы продолжим готовить два состава сборной для участия в Олимпиаде: с игроками НХЛ и без них. Будем двигаться шаг за шагом, бороться за повторение успеха 2018 года", - сказал Третьяк.

"Мы рады такому решению НХЛ. Болельщики смогут увидеть почти всех сильнейших игроков мира. Для сборной России, равно как и для любой страны-участницы, предстоящий турнир станет серьезным вызовом. И мы полностью готовы к нему", - добавил он.

Соглашение допускает возможность отозвать хоккеистов, если НХЛ или профсоюз игроков лиги сочтут эпидемиологические условия небезопасными.

Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане прошла без участия игроков НХЛ. Тогда Международный олимпийский комитет, Международная федерация хоккея и НХЛ не сумели договориться, и лига отказалась прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира. Победителями Олимпиады стали российские хоккеисты. Олимпийский турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год.