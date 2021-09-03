Вратарь Шестеркин надеется сыграть за сборную России на Олимпиаде

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин выразил надежду на то, что сможет сыграть за сборную России на Олимпиаде в Пекине. Об этом он рассказал ТАСС.

В пятницу стало известно, что игроки лиги смогут выступить на Олимпиаде.

"Рад, что есть положительные новости, надеюсь, что в Китае все будет хорошо. Дай бог, получится хорошо провести сезон и получить вызов в сборную. Всегда очень приятно выступать за сборную России, поэтому будет двойной стимул", - сказал Шестеркин.

Из россиян в НХЛ выступают, в частности, Андрей Василевский, Сергей Бобровский, Семен Варламов, Илья Сорокин, Антон Худобин. "Конкуренция очень серьезная, будет нелегко, но я стараюсь работать над собой, все будет зависеть только от меня. Нужно просто провести хорошо сезон", - отметил Шестеркин.