Чернышенко: Игры стран СНГ покажут спортивное и культурное разнообразие государств

"Приветствуем в Казани участников первых Игр стран СНГ, - заявил Чернышенко. - Первые Игры стран СНГ объединяют на спортивных площадках представителей дружественных государств, имеющих большую совместную историю. Игры покажут богатое спортивное и культурное разнообразие СНГ, ведь в программу включены также и национальные виды спорта - борьба на поясах, борьба корэш. Данный турнир является отличной площадкой для обмена опытом и продолжения позитивного диалога между странами Содружества".

"Идею проведения Игр еще в 2018 году поддержал президент РФ Владимир Путин, и с тех пор велась активная подготовка, результаты которой мы увидим на этой неделе, - отметил Чернышенко. - Местом проведения первых Игр стран СНГ выбрана Казань - многонациональный город, имеющий отличную спортивную инфраструктуру, способный на самом высшем уровне принять участников и гостей международных соревнований. Уверен, что по итогам первого турнира Игры стран СНГ станут новой отличной традицией".

В первый медальный день Игр стран СНГ российские спортсмены завоевали семь наград - пять золотых и две серебряные. В медальном зачете россияне занимают первое место, на второй строчке идут спортсмены из Азербайджана (3 золотые, 1 серебряная, 2 бронзовые медали), на третьей позиции расположились белорусские атлеты (2-1-0).

Первоначально соревнования должны были пройти в Казани с 20 по 27 августа 2020 года, затем из-за пандемии коронавируса были перенесены на сентябрь того же года и впоследствии - на 2021 год. В соревнованиях принимают участие спортсмены из девяти стран СНГ в возрасте от 14 до 23 лет. В программу Игр включены 16 видов спорта, в которых будут разыграны 184 комплекта наград. Официальная церемония открытия Игр стран СНГ в Казани состоится 4 сентября, завершится турнир 11 сентября.