Легкоатлетка Гончарова завоевала вторую медаль на Паралимпиаде в Токио

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Российская легкоатлета Маргарита Гончарова завоевала серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в беге на дистанции 400 м.

Гончарова преодолела дистанцию за 1 минуту 0,14 секунды. Золото с мировым рекордом завоевала немка Линди Аве (1.00,00), бронза у Дариан Файсури Хименес из Колумбии (1.00,17). Легкоатлетки выступали в категории T38 (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата).

Гончаровой 30 лет, на Паралимпиаде в Токио она завоевала серебро в соревнованиях по прыжкам в длину. В ее активе уже имеются три золотые, серебряная и две бронзовые медали Паралимпийских игр. Гончарова является многократной победительницей и призером чемпионатов мира и Европы, с 2006 года она входит в состав паралимпийской сборной России. В свободное время легкоатлетка увлекается рисованием.

Российские спортсмены, на счету которых 36 золотых, 31 серебряная и 48 бронзовых наград, занимают третье место в медальном зачете Паралимпиады. Лидирует сборная Китая (92-55-50), вторыми идут британцы (40-38-43). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.