Российские волейболисты одержали первую победу на чемпионате Европы

ТАСС, 4 сентября. Сборная России победила команду Нидерландов в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по волейболу. Игра проходила в финском Тампере.

Встреча завершилась со счетом 3-2 (25:13, 19:25, 25:21, 21:25, 15:13) в пользу россиян.

Ранее в первом туре российские волейболисты проиграли туркам (1-3). После двух матчей сборная России занимает четвертое место в таблице группы C. В следующем матче россияне сыграют с командой Финляндии в воскресенье.

Лидером группы является команда Нидерландов (3 матча, 2 победы), вторыми идут финны (2, 2), третьими - турки (2, 2), пятыми - северомакедонцы (2, 0), замыкают таблицу испанцы (3, 0).

Чемпионат Европы проходит в четырех странах - Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. Сборная России все матчи групповой стадии проведет в Тампере. На турнире 24 команды разбиты на четыре группы, по четыре лучшие сборные выйдут в плей-офф. Европейское первенство проводится раз в два года. Действующим чемпионом является команда Сербии.