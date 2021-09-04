Футболист сборной России Головин получил травму в матче с командой Кипра

НИКОСИЯ /Кипр/, 4 сентября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин получил травму в матче с киприотами. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

В субботу россияне обыграли команду Кипра со счетом 2:0 в отборочном матче чемпионата мира. Головин был заменен на 67-й минуте.

"Головин получил ушиб икроножной мышцы в первом тайме, проблем это не вызвало. Попросил замену. У него была боль в области паха. Насколько серьезно, не знаю", - сказал Карпин.