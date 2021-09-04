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ЧМ-2022 по футболу

Футболист сборной России Головин получил травму в матче с командой Кипра

Главный тренер команды Валерий Карпин затруднился сказать, насколько серьезно повреждение у полузащитника

НИКОСИЯ /Кипр/, 4 сентября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин получил травму в матче с киприотами. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

В субботу россияне обыграли команду Кипра со счетом 2:0 в отборочном матче чемпионата мира. Головин был заменен на 67-й минуте.

"Головин получил ушиб икроножной мышцы в первом тайме, проблем это не вызвало. Попросил замену. У него была боль в области паха. Насколько серьезно, не знаю", - сказал Карпин.

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Головин, Александр СергеевичКарпин, Валерий ГеоргиевичЧМ-2022 по футболу
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