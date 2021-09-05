Россияне постараются сохранить третье место в общем зачете в последний день Паралимпиады

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Комплекты наград в пяти видах спорта будут разыграны в заключительный день летних Паралимпийских игр в Токио. Россияне поборются за медали в марафоне и стрельбе и постараются сохранить третью позицию в медальном зачете соревнований.

За медали в марафоне поборются Виталий Гриценко в категории Т54 (спортсмены с травмами спинного мозга), Денис Гаврилов и Елена Паутова в категории Т12 (спортсмены с нарушением зрения), Александр Яремчук в категории Т46 (спортсмены с ампутацией выше или ниже локтя).

Сергей Ночевной, Андрей Кожемякин и Татьяна Рябченко выступят в смешанном соревновании по стрельбе лежа из винтовки с 50 м.

В медальном зачете досрочную победу одержала команда Китая, в активе которой 93 золотые, 57 серебряных и 50 бронзовых наград. Второе место занимает команда Великобритании (41-38-43). Россияне идут третьими (36-32-49), четвертую позицию занимают американцы (35-36-30). Опередить британцев россияне уже не смогут, поэтому задачей команды на заключительный день соревнований является сохранение третьей позиции.

После завершения спортивной программы Паралимпиады состоится церемония закрытия Игр, на которой знаменосцем российской команды будет трехкратный чемпион Игр в Токио пловец Роман Жданов.

Участник боевых действий и диспетчер МЧС

Гриценко 35 лет, он является уроженцем Ставропольского края, был участником грузино-осетинского конфликта в 2008 году. В ходе боевых действий от минометного снаряда он получил осколочное ранение с повреждением позвоночника и с тех пор передвигается на коляске. Был награжден Георгиевским крестом четвертой степени. Начал заниматься легкой атлетикой, лыжными гонками и биатлоном после посещения в 2013 году ознакомительного мастер-класса по этим видам спорта, который проводил шестикратный паралимпийский чемпион Сергей Шилов, он же является тренером Гриценко. На нынешних Играх Гриценко выиграл бронзу в беге на дистанции 400 м.

35-летняя Паутова является инвалидом по зрению. Инвалидность не помешала ей еще в детстве начать бегать. Чтобы заниматься легкой атлетикой профессионально, она переехала из Адлера в Уфу к тренеру Петру Буйлову, воспитавшему к тому моменту многих чемпионов и призеров Паралимпийских игр.

В 17 лет Паутова установила мировой рекорд на дистанции 5 000 м, а на Играх в Афинах в 2004 году она выиграла золото в беге на 1 500 м и бронзу на дистанции 800 м. Еще одно золото Игр она выиграла в Лондоне (на 1 500 м). На церемонии открытия Паралимпиады в Токио спортсменка вместе с Андреем Вдовиным была знаменосцем. На дистанции 1 500 м на Играх в Токио она стала восьмой.

Выступающий в стрельбе Кожемякин является многократным чемпионом России, призером чемпионатов Европы. 46-летний уроженец Белгородской области совмещает спорт с работой диспетчером главного управления регионального МЧС России. В 2016 году он поступил в магистратуру БелГУ на отделение спортивного факультета по адаптивному спорту, стал специалистом по работе со спортивными инвалидами и в Центре адаптивного спорта тренирует атлетов-колясочников.

На Играх в Токио он выступал в четырех стрелковых дисциплинах. Лучшим результатом стало девятое место в стрельбе из винтовки стоя на дистанции 10 м.