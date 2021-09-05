"Дали мяч, сказали - толкай". Как чемпион Паралимпиады Хинчагов попал из борьбы в атлетику

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Чемпион Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра Альберт Хинчагов прошел становление в спорте в вольной борьбе. Спортсмен, появившийся на свет с родовой травмой, даже прибегал к уловкам, чтобы остаться в команде борцов, однако позже ему пришлось сделать выбор между борьбой и легкой атлетикой, и Хинчагов не прогадал. Дома, в Северной Осетии, его встречали как героя.

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"Встретили осетинскими пирогами, осетинским пивом - безалкогольным, зарезали барашка. Конечно, даже в весе прибавил, но как же я скучал по нашей еде. И вода наша - не могу ей насытиться, насладиться, какая же она вкусная. В первый день человек 150 было, но это мало, попозже будем кувд делать, там уже человек 400-500 будет", - рассказал спортсмен. Первые минуты дома, он, конечно, не сможет забыть: "Сошел с трапа самолета, а там столько близких, столько родных. Эмоции, конечно, просто переполняли, ведь все они душой были со мной в Токио, смотрели, болели. И по времени повезло, я выступал в вечерней сессии, а это два часа по нашему времени. Только мама не смотрела - она никогда не смотрит, выходит на улицу, и ходит туда-сюда". ТАСС удалось пообщаться и с матерью спортсмена Эльзой Хинчаговой, присоединившейся к беседе: "Все смотрели, а я на улицу пошла и только ухо к окну подставляла, слушала, что они там говорят, и отходила. А потом они как все выскочили и орут: "Чемпион! Чемпион!" Такое не забудется никогда, конечно. Конечно, плакала". Любовь к борьбе и вынужденный уход Хинчагов получил травму при рождении: "Поэтому мама не особо хотела, чтобы я шел в спорт, просто не пускала даже. А я увидел вольную борьбу - и все. Это Кавказ, у нас все любят борьбу, и я по сей день слежу за своими друзьями, которые выступают в вольной борьбе". "Страшно было его в спорт отпускать, очень страшно, - пояснила мама чемпиона. - Когда он в вольной борьбе начал заниматься, врачи сказали, что, если рука поломается, она расти больше не будет. Запрещала, но, бывает, приходишь с работы - а он убегает, только "хвост" его и вижу, не оставлял он спорт, тянулся. А потом уже и сама и трико ему начала покупать, и борцовки".

"У нас в Осетии в кого пальцем не ткни - чемпион, и чаще всего по борьбе, и когда я дома - всегда с нашей командой на базе, - продолжает Хинчагов. - Дружу с Заурбеком Сидаковым, он чемпионом Олимпиады стал - чудесный отзывчивый парень, на него смотришь - и вдохновляешься". Чтобы закрепиться в вольной борьбе, Хинчагову даже приходилось прибегать к уловкам: "Нужно было подтягиваться, а как мне подтянуться? Как же я этого стеснялся, но в итоге тренер спас - сказал, мол, у него рука болит, потом подтянется, и тренировал меня дальше, а я потом всем говорил, что просто рука не срослась, сломал, мол". Хинчагов стал вторым в республике на юниорском уровне среди здоровых спортсменов, но чем старше становился, тем было тяжелее, да и правда, что спортсмен выступает с серьезной травмой, открылась - шила в мешке не утаишь: "Уже не тянул с ними, пришлось думать, что делать дальше, и в итоге пришел на легкоатлетический манеж, стал бегать кросс и увидел паралимпийцев - там были тренеры Борис Короев, Валерий Гаглоев, но я постеснялся подойти. А когда все разошлись, решился, сказал - так и так, у меня травма с рождения, а они мне дали мяч 4-килограммовый: "Толкай". На следующий день поговорили со мной, сказали - будешь работать, будет перспектива". Друзья в один голос советовали Альберту идти в паралимпийский спорт, и выбор был сделан. Но он до сих пор любит борьбу и даже пытался совмещать эти два спорта. "Но атлетика стала моей работой, моим хлебом, я поставил себе цель, ведь моей мечтой всегда были Игры. Так моя мечта переросла в цель", - рассказал спортсмен. "Темная лошадка" И все-таки Хинчагов не зря потратил столько сил на борцовском ковре: "В легкой атлетике мне было легче адаптироваться. Борьба мне много дала - базу, воспитание, в хорошем смысле спортивную наглость. Да и советы друзей помогли - еще в 11-м классе мой друг Чермен Кубесов, он взял бронзу в Токио, и Гоча Хугаев - первый паралимпийский наш чемпион, я равняюсь на него - сказали мне, что есть такой вид спорта, иди. Конечно, я сначала: "Да вы чего, я борец, какая легкая атлетика". Но видите, как все сложилось". Эльза Хинчагова призналась, что когда ее сын отобрался в сборную на Игры, эмоции захлестывали. "Сама волновалась, но старалась его не трогать, сказала только: "Сынок, если не получится, какое бы место ты не занял, не переживай, не волнуйся, у тебя все впереди". А он мне: "Мама, я завоевывать медаль, а не прохлаждаться еду". И после его слов я успокоилась, поняла, что без победы не вернется", - рассказала она.

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