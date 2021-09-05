Матыцин: выступление Паутовой в марафоне на Паралимпиаде в Токио достойно восхищения

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Выступление российской легкоатлетки Елены Паутовой в марафоне на Паралимпийских играх в Токио достойно восхищения. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта России.
В последний день Паралимпиады Паутова стала серебряным призером в марафоне. Легкоатлетка выступала в категории Т12 (спортсмены с нарушением зрения).
"Поздравляю Елену Паутову с серебром Игр в Токио! - сказал Матыцин. - Выступление нашей спортсменки в марафоне достойно восхищения. Елена проявила большую стойкость и выдержку, мастерски преодолела сложную дистанцию со своим лучшим результатом в сезоне. Это ее первая паралимпийская награда в марафоне и шестая медаль Паралимпиады в карьере".
"Российские легкоатлеты блестяще выступили на Играх в Токио, - добавил министр. - Мы гордимся их результатами, показанными в Японии. Наши спортсмены завоевали 38 наград: 12 золотых, 13 серебряных и 13 бронзовых. Поздравляю с успешным выступлением команды атлетов, тренеров сборной и Паралимпийский комитет России!"
Паутовой 35 лет, она является двукратной паралимпийской чемпионкой (2004, 2012), также в ее активе три бронзовые награды Паралимпиад. На чемпионатах мира в ее активе три золотые, две серебряные и две бронзовые медали.
Сборная России, на счету которой 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград, заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпийских игр. Первой стала команда Китая (96-60-51), вторыми - британцы (41-38-45), третьими - американцы (37-36-31). Церемония закрытия Игр пройдет в воскресенье на Национальном стадионе в Токио.