Матыцин: выступление Паутовой в марафоне на Паралимпиаде в Токио достойно восхищения

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Выступление российской легкоатлетки Елены Паутовой в марафоне на Паралимпийских играх в Токио достойно восхищения. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта России.

В последний день Паралимпиады Паутова стала серебряным призером в марафоне. Легкоатлетка выступала в категории Т12 (спортсмены с нарушением зрения).

"Поздравляю Елену Паутову с серебром Игр в Токио! - сказал Матыцин. - Выступление нашей спортсменки в марафоне достойно восхищения. Елена проявила большую стойкость и выдержку, мастерски преодолела сложную дистанцию со своим лучшим результатом в сезоне. Это ее первая паралимпийская награда в марафоне и шестая медаль Паралимпиады в карьере".

"Российские легкоатлеты блестяще выступили на Играх в Токио, - добавил министр. - Мы гордимся их результатами, показанными в Японии. Наши спортсмены завоевали 38 наград: 12 золотых, 13 серебряных и 13 бронзовых. Поздравляю с успешным выступлением команды атлетов, тренеров сборной и Паралимпийский комитет России!"