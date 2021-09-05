Российские волейболисты одержали вторую победу подряд на чемпионате Европы

ТАСС, 5 сентября. Сборная России победила команду Финляндии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по волейболу. Игра проходила в финском Тампере.

Встреча завершилась со счетом 3-1 (22:25, 25:15, 25:23, 25:17) в пользу россиян.

Ранее российские волейболисты проиграли туркам (1-3) и обыграли команду Нидерландов (3-2). После трех матчей сборная России занимает четвертое место в таблице группы C. В следующем матче россияне сыграют с командой Испании во вторник.

Лидером группы является команда Турции (3 победы, 3 матча), вторыми идут нидерландцы (2, 3), третьими - финны (2, 3), пятыми - испанцы (0, 3), замыкают таблицу северомакедонцы (0, 3).

Чемпионат Европы проходит в четырех странах - Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. Сборная России все матчи групповой стадии проведет в Тампере. На турнире 24 команды разбиты на четыре группы, по четыре лучшие сборные выйдут в плей-офф. Европейское первенство проводится раз в два года. Действующим чемпионом является команда Сербии.