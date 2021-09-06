Талисманом чемпионата мира 2022 года по волейболу в России стал тигр

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола выбрала тигра в качестве талисмана чемпионата мира 2022 года в России. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Это случилось Приветствуем нового талисмана Чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 в России Из трёх кандидатов — медведя, робота и тигра — победил именно полосатый Все подробности https://t.co/Au7NJuuMeN pic.twitter.com/hlICBb7zQR

За тигра проголосовали 45,9% болельщиков. Имя талисмана будет объявлено позднее. Также на звание талисмана чемпионата мира претендовали робот и медведь.

"Я очень рад, что в непростой борьбе, но с серьезным преимуществом, 45,9%, победил тигр. Он станет олицетворением смелости, решимости, спортивного азарта. Я уверен, что такой яркий и харизматичный персонаж принесет много положительных эмоций, а также даст правильный заряд командам и болельщикам на трибуне", - сказал президент ВФВ Станислав Шевченко.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Турнир примут десять российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Кемерово.