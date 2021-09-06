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Летние олимпийские виды спорта

Талисманом чемпионата мира 2022 года по волейболу в России стал тигр

Его имя будет объявлено позднее
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола выбрала тигра в качестве талисмана чемпионата мира 2022 года в России. Об этом сообщает пресс-служба организации.

За тигра проголосовали 45,9% болельщиков. Имя талисмана будет объявлено позднее. Также на звание талисмана чемпионата мира претендовали робот и медведь.

"Я очень рад, что в непростой борьбе, но с серьезным преимуществом, 45,9%, победил тигр. Он станет олицетворением смелости, решимости, спортивного азарта. Я уверен, что такой яркий и харизматичный персонаж принесет много положительных эмоций, а также даст правильный заряд командам и болельщикам на трибуне", - сказал президент ВФВ Станислав Шевченко.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Турнир примут десять российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Кемерово.

 

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