Минспорт продолжит оказывать поддержку реализации проекта "Мини-футбол - в школу"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ продолжит оказывать максимальную поддержку проекту Ассоциации мини-футбола России (АМФР) "Мини-футбол - в школу". Об этом сообщил министр спорта России Олег Матыцин, чей комментарий ТАСС предоставила пресс-служба АМФР.

Новый сезон проекта запущен в сентябре этого года. Проект реализуется АМФР на протяжении 17 лет. В сезоне-2020/21 в соревнованиях под эгидой проекта выступило 13 248 школ, 85 субъектов, 1 505 330 участников.

"За годы проведения проект "Мини-футбол - в школу" приобрел большую популярность и широкий охват благодаря, прежде всего, слаженной работе коллектива Ассоциации мини-футбола России, директоров школ и учителей физической культуры, региональных департаментов спорта, федераций футбола и мини-футбола, ответственных за реализацию проекта на местах, - сказал Матыцин. - Важно отметить поддержку со стороны частных партнеров, что позволило повысить качество соревнований, в первую очередь, в регионах страны. Общероссийские проекты АМФР "Мини-футбол - в школу" и "Мини-футбол - в вузы" сегодня - мощное и эффективное средство популяризации здорового образа жизни и приобщения молодых людей к активным занятиям спортом. Со своей стороны Министерство спорта будет оказывать максимальную поддержку в их дальнейшей реализации".

"Школьный проект - это инструмент вовлечения молодежи в спорт, решение общегосударственной программы воспитания здорового поколения, - отметил президент АМФР Эмиль Алиев. - В то же время системность его проведения неизбежно приводит к тому, что все больше воспитанников проекта "Мини-футбол - в школу" появляются в составах футбольных и мини-футбольных клубов, национальных мужских и женских сборных страны. То есть "Мини-футбол - в школу" сегодня работает на всю вертикаль отечественного футбола, чему мы только рады. Все эти 17 лет огромную поддержку нам оказывает Министерство спорта Российской Федерации, благодаря чему проект обрел огромную популярность и является сегодня одним из наиболее массовых не только в нашей стране, но и в мире".