Сборная России завоевала 11 золотых медалей в четвертый день Игр стран СНГ

КАЗАНЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали 11 золотых и две бронзовые награды в четвертый соревновательный день Игр стран СНГ. Соревнования проходят в Казани.

В понедельник разыгрывались медали в баскетболе 3х3, пулевой стрельбе и борьбе на поясах. Сборная России завоевала золотые медали в баскетболе 3х3 среди мужчин и женщин. Победителями Игр по борьбе на поясах стали Булат Юнусов, Альберт Сахабиев, Зариф Валитов, Раббани Нургалиев, Рафаэль Бильданов, Марсель Мурзагильдин, Рузаль Тамергалиев, Вадим Васильев и Ильсаф Фахрутдинов, бронзовую награду выиграл Айнур Ганиев. Алина Хизбуллина стала бронзовым призером в соревнованиях по пулевой стрельбе.

Российские спортсмены завоевали 51 золотую, 15 серебряных и 14 бронзовых наград по итогам четырех соревновательных дней и занимают первое место в медальном зачете. На второй строчке располагается команда Узбекистана (15-18-14), на третьей - спортсмены из Казахстана (7-15-28).

Игры стран СНГ проводятся впервые, в них принимают участие сборные России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. Состязания продлятся до 11 сентября, в них примут участие 1 139 спортсменов от 14 до 23 лет. В программу Игр включены 16 видов спорта, в которых будут разыграны 182 комплекта наград: бадминтон, баскетбол (3х3), бокс, борьба, дзюдо, карате, борьба на поясах, настольный теннис, пулевая стрельба, самбо, спортивная борьба, стендовая стрельба, тайский бокс, танцевальный спорт, мини-футбол и художественная гимнастика.