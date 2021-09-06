Карпин рассказал, что никто из футболистов сборной России его не разочаровал

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Никто из футболистов сборной России за время пребывания в команде не разочаровал главного тренера Валерия Карпина. Об этом Карпин рассказал журналистам.

Карпин возглавил команду в конце июля. 1 сентября россияне сыграли дома с хорватами вничью (0:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, 4 сентября обыграли на выезде киприотов (2:0).

"Честно говоря, нет, - ответил тренер на вопрос, разочаровал ли его кто-либо. - Были игроки, которые очаровали. Смотришь на игрока - да, хороший, а оказывается, что он лучше, чем думал. Разочарований не было".

Тренер отметил, что игроки не должны жаловаться на календарь. "Надеюсь, игроки поняли, прониклись, они впитывают информацию, которую мы даем. Будет больше матчей, к октябрю наши футболисты сыграют максимум 20 встреч, и говорить о накопившейся усталости после 20 матчей, на мой взгляд, смешно - в Европе играют больше. Говорить про октябрь и то, что все пропало, нельзя: надеюсь на сознательность футболистов, которые прочувствовали, что здесь другая скорость и интенсивность", - сказал он.

Работа главным тренером сборной очень интересна, отметил Карпин. "У меня никогда не было так много футболистов такого качества. Это лучшие футболисты страны, они мастеровитые, поэтому это интересно", - отметил он.

Следующий матч сборная России проведет 7 сентября в Москве против команды Мальты.