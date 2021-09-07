Российские волейболисты победили испанцев и вышли в плей-офф чемпионата Европы

ТАСС, 7 сентября. Сборная России победила команду Испании в матче четвертого тура группового этапа чемпионата Европы по волейболу и обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Игра проходила в финском Тампере.

Встреча завершилась со счетом 3-1 (25:20, 20:25, 25:16, 25:17) в пользу россиян.

Ранее на чемпионате Европы российские волейболисты проиграли туркам (1-3) и одержали победы над командами Нидерландов (3-2) и Финляндии (3-1). После четырех матчей сборная России занимает третье место в таблице группы C. Заключительную игру группового этапа сборная России проведет 8 сентября против команды Северной Македонии.

Лидером группы является команда Нидерландов (4 матча, 3 победы), вторыми идут турки (4, 3), четвертыми - финны (3, 2), пятыми - испанцы (5, 1), замыкают таблицу северомакедонцы (4, 0).

Чемпионат Европы проходит в четырех странах - Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. Сборная России все матчи групповой стадии проводит в Тампере. На турнире 24 команды разбиты на четыре группы, по четыре лучшие сборные выходят в плей-офф. Европейское первенство проводится раз в два года, действующим чемпионом является команда Сербии.

Мужская сборная России дважды выигрывала чемпионат Европы (2013, 2017). В 2002 году россияне стали серебряными призерами мирового первенства. На Олимпиаде в Токио российские волейболисты завоевали серебряные медали, в финале уступив французам. Всего в активе сборной России на Олимпийских играх одна победа (2012), две серебряные (2000, 2021) и две бронзовые награды (1996, 2016).