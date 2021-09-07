Матыцин заложил памятный камень на месте строительства футбольного манежа в ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 сентября. /ТАСС/. Памятный камень заложен на месте строительства футбольного манежа в Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ). В мероприятии приняли участие министр спорта России Олег Матыцин, губернатор Югры Наталья Комарова и президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов, сообщила в своем аккаунте в Instagram глава автономного округа во вторник.

"На месте строительства футбольного манежа заложили памятный камень. На спортивном объекте площадью более 28 тыс. кв. метров для когалымчан будет организовано проведение учебно-тренировочных занятий, соревнований по футболу и мини-футболу", - написала глава региона.

Также между губернатором, главой Когалыма Николаем Пальчиковым и президентом ПАО "Лукойл" был подписан меморандум о сотрудничестве. В рамках него в Когалыме будут построены музыкальная школа, музейный комплекс, сад тропических лесов "Яранга" и другие социальные объекты.

Ранее Матыцин и Алекперов совместно с губернатором Югры открыли в Когалыме второй теннисный центр в Ханты-Мансийском автономном округе.