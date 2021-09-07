Мирзов перешел из "Спартака" в "Химки" на правах аренды

ТАСС, 7 сентября. Полузащитник Резиуан Мирзов перешел из московского футбольного клуба "Спартак" в подмосковные "Химки" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Полузащитник будет выступать за "Химки" до конца сезона-2021/22.

Мирзов перешел в "Спартак" из "Ростова" в 2019 году, в сезоне-2020/21 он выступал за "Химки" на правах аренды. В составе подмосковной команды полузащитник сыграл 20 матчей, забил шесть голов и отдал две голевые передачи. В текущем сезоне Мирзов провел за "Спартак" шесть матчей и не отметился голевыми действиями.

Ранее Мирзов выступал за московское "Торпедо", тульский "Арсенал" и "Тосно" из Ленинградской области, в составе которого стал обладателем Кубка России в сезоне-2017/18.

"Химки" с 6 очками после шести туров занимают 12-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги.