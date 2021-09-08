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КХЛ

"Мы сыграем за вас". "Локомотив" почтил память погибшей 10 лет назад команды

Ярославский клуб впервые после катастрофы 2011 года провел матч регулярного чемпионата КХЛ 7 сентября
© Светлана Сергеева/ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Локомотив" 7 сентября провел мероприятия, посвященные памяти игроков и сотрудников команды, погибших 10 лет назад в катастрофе самолета Як-42 под Ярославлем. Железнодорожники впервые провели матч в этот день, соперником "Локомотива" стало минское "Динамо", на игру против которого направлялась ярославская команда 7 сентября 2011 года.

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В тот день хоккейная команда ярославского "Локомотива" чартерным рейсом вылетела в Минск, где должна была провести первый матч нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против местного "Динамо". Однако до места назначения спортсменам не удалось добраться - в 16:00 мск лайнер, не успевший набрать высоту, столкнулся с радиомаяком, врезался в землю на берегу реки Туношонка и разрушился. На борту самолета находились 45 человек, 43 из них погибли на месте, нападающий "Локомотива" Александр Галимов скончался в больнице через пять дней от полученных травм. Единственным выжившим стал инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.

Траурные мероприятия начались рано утром во вторник со службы и панихиды в Успенском соборе Ярославля. Посетить службу могли все желающие. Родственники и друзья погибших, болельщики, одноклубники, жители Ярославля пришли в Успенский собор. После службы на Леонтьевском кладбище, где похоронены хоккеисты и сотрудники клуба, прошла панихида, на кладбище собрались сотни ярославцев разного возраста, многие пришли с атрибутикой клуба.

В траурных мероприятиях приняли участие губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов, президент Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и бывший игрок "Локомотива" Александр Гуськов, представители областного правительства и мэрии Ярославля, руководство "Локомотива". Также по приглашению клуба в Ярославль прибыли послы Чехии и Словакии. К могилам погибших игроков возложили цветы.

© Пресс-служба правительства Ярославкой области/ТАСС

Мероприятия продолжились у спортивного комплекса "Арена-2000", где прошло возложение цветов к мемориалу "Хоккейное братство". К арене пришли не только первые лица и родственники, но и игроки хоккейной школы "Локомотива".

"Эта жуткая трагедия, которая произошла, о ней все равно все помнят, все знают, и эта стелла [мемориал "Хоккейное братство"] напоминает о ребятах всем, кто приезжает на хоккей. Уверен, что все, кто знал об этой трагедии, до сих пор помнят, чтят их память", - сказал ТАСС Гуськов.

Туношна

Не мог такой день обойтись и без мероприятий на месте трагедии. "Локомотив" заказал несколько автобусов для родственников и друзей погибших. Несмотря на погоду, в Туношну прибыли десятки болельщиков клуба.

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Церемония, посвященная памяти погибших хоккеистов "Локомотива", прошла на месте катастрофы

Церемония памяти началась с выступления оркестра Московской филармонии с хором. Затем прошла служба по погибшим в авиакатастрофе, в ходе которой каждый - не только игроки и сотрудники "Локомотива", но и члены экипажа самолета, - был назван поименно. В этот момент над местом трагедии пролетел самолет, вылетевший из аэропорта Туношна.

"Сегодня исполняется 10 лет со дня той страшной трагедии. 7 сентября 2011 года команда "Локомотив" ушла навечно. Ребят нет с нами, но они навсегда останутся живыми в нашей памяти. В наших силах продолжать развивать традиции, которые они заложили, прививать мальчишкам любовь к хоккею, ставшему для многих жителей области не просто спортом, но неотъемлемой частью жизни", - написал Миронов на своей странице в "Фейсбуке" после участия в памятных мероприятиях.

После окончания службы все желающие получили возможность возложить цветы к мемориалу. Также рядом с ним все желающие могли поставить лампадки со свечками, которые подготовили организаторы. Помимо этого, на воду был спущен венок в форме сердца из белых роз с красной буквой "L" внутри.

"Команда решила сделать такой день памяти, наверное, это хороший момент, хорошо организовали для болельщиков, все поблагодарили команду - 10 лет прошло", - считает капитан ярославцев Алексей Марченко.

"Это игра торжества жизни"

На протяжении семи сезонов КХЛ не проводила матчи 7 сентября, посвящая этот день памяти погибших в авиакатастрофе игроков и сотрудников "Локомотива". Однако с сезона-2018/2019 в расписание снова вернулись игры 7 сентября, неизменным оставалось только одно - не играл "Локомотив".

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"Люди по-разному чтили память ребят, это можно сделать в любой день. Игра - это возможность собраться на арене всем болельщикам "Локомотива", всем, кто помнит тех ребят, чтобы как-то подумать о них, представить их в форме клуба, всем вместе еще раз произнести "помним", - отметил Гуськов.

В честь 10-летия трагедии руководство ярославцев приняло решение провести матч, который так и не состоялся в сентябре 2011 года, - игру против минского "Динамо".

"Хотелось бы сказать, что для всех нас большая честь находиться в такой день в Ярославле, почтить память погибших", - сказал журналистам главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт.

Перед матчем в честь членов команды "Локомотив" на арене прошла церемония памяти. На кубе и специальном экране клуб показал ролик, в котором собрал кадры со всех мероприятий, прошедших в этот день. Затем на льду появились юные хоккеисты клуба с флагами стран, игроки и тренеры из которых погибли в катастрофе, на языках всех этих стран прозвучали слова "Светлая память". В конце церемонии память игроков почтили минутой молчания, которая прошла под саксофонную мелодию в исполнении народного артиста России Игоря Бутмана, все болельщики держали в руках "свечи памяти".

"Наша команда летела играть и мечтала об этом матче. Однажды мы, к сожалению, поняли, что мечту можно прервать, но о ней нельзя забыть, и эта несбывшаяся мечта нашей команды долгие годы множилась светлой верой тысяч поклонников хоккея и болельщиков двух стран, в которых эта игра не просто спорт - это игра торжества жизни. И пусть именно сегодня случится то, что должно было случиться: мы сыграем, ребята, мы сыграем за вас, в память о вас!", - объявил диктор на стадионе перед началом матча.

Непростая победа "Динамо"

Обе команды вышли на матч в ретроформе. Сама встреча получилась драматичной: "Локомотиву" удалось дважды сравнять счет. После первого периода ярославцы проигрывали со счетом 0:2, после второго на кубе горело 2:2.

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Нападающий "Динамо" Кирилл Воронин, который является уроженцем Ярославля, отметил, что играть 7 сентября было тяжело. "Я считаю, что "Локомотив" в первом периоде немного катался как в тумане, мне за счет поддержки партнеров, может быть, было легче. Ты просто выходишь и стараешься не думать об этом, но внутри все это остается, играть с этим тяжело, приходится с этим чувством бороться", - сказал Воронин.

В самом начале третьего игрового отрезка "Локомотив" снова пропустил, шайбой отметился как раз Воронин, но благодаря первому голу Максима Шалунова в составе ярославского клуба счет на табло снова стал равным. Однако за две с половиной минуты до конца встречи нападающий минчан Тэйлор Бек оформил дубль, времени на то, чтобы еще раз отыграться, ярославцам уже не хватило. Матч завершился со счетом 4:3 в пользу "Динамо".

"Я думаю, что нужно [играть 7 сентября], потому что надо жить дальше. Все-таки, я думаю, в этом нет ничего такого, надо просто всегда помнить об этом и играть за тех парней. Просто для нас сегодня это был первый опыт. Не передать словами, насколько это тяжело в эмоциональном плане", - сказал журналистам нападающий "Локомотива" Георгий Иванов.

После игры клуб провел флэшмоб, участие в котором могли принять все желающие. Вся арена озарилась фонариками, пока Бутман снова играл на саксофоне. Заключительное мероприятие помогло закончить трагичный день на позитивной ноте, словами о самом главном - вере в победу, надежде на удачу и любви к жизни.

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