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Форум "Россия - спортивная держава"

Валуев высказался за проведение Олимпиады сразу в нескольких городах

Депутат Госдумы привел в пример чемпионат мира по футболу 2018 года
Николай Валуев Егор Алеев/ТАСС
Описание
Николай Валуев
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Проведение Олимпиады в разных городах даст толчок для развития сразу нескольких регионов. Такое мнение ТАСС на форуме "Россия - спортивная держава" высказал бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев.

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"Я думаю, что Олимпиаду надо растаскивать на несколько городов. Пример был дан - высочайшего, международного уровня соревнования по футболу. Они прошли замечательно. Они дали толчок не одному конкретному городу или региону, а всем в совокупности. Я считаю, так и надо делать", - сказал Валуев.

Чемпионат мира по футболу в 2018 году проходил в 11 российских городах.

О том, что Россия готовит заявки на проведение летней Олимпиады 2036 года, в августе сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с чемпионами Олимпиады в Токио. Среди городов, которые могут принять Олимпийские игры, Лавров назвал Санкт-Петербург и Казань. Позже о намерении претендовать на проведение Олимпиады высказались власти Владивостока.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.

Теги
Форум "Россия - спортивная держава"Валуев, Николай Сергеевич
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