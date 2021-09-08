Валуев высказался за проведение Олимпиады сразу в нескольких городах

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Проведение Олимпиады в разных городах даст толчок для развития сразу нескольких регионов. Такое мнение ТАСС на форуме "Россия - спортивная держава" высказал бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев.

"Я думаю, что Олимпиаду надо растаскивать на несколько городов. Пример был дан - высочайшего, международного уровня соревнования по футболу. Они прошли замечательно. Они дали толчок не одному конкретному городу или региону, а всем в совокупности. Я считаю, так и надо делать", - сказал Валуев.

Чемпионат мира по футболу в 2018 году проходил в 11 российских городах.

О том, что Россия готовит заявки на проведение летней Олимпиады 2036 года, в августе сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с чемпионами Олимпиады в Токио. Среди городов, которые могут принять Олимпийские игры, Лавров назвал Санкт-Петербург и Казань. Позже о намерении претендовать на проведение Олимпиады высказались власти Владивостока.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.