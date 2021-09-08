{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фазель: международная федерация не могла не дать НХЛ возможность отказаться от Олимпиады

Североамериканская лига до 10 января может отозвать игроков, если сочтет эпидемиологические условия небезопасными
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель
© Гавриил Григоров/ТАСС

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) не могла не оставить Национальной хоккейной лиге (НХЛ) возможность отказаться от участия в Олимпийских играх в Пекине. Об этом журналистам на форуме "Россия - спортивная держава" заявил президент IIHF Рене Фазель.

На эту тему

3 сентября было объявлено, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде в Пекине. Соглашение допускает возможность до 10 января отозвать хоккеистов, если НХЛ или профсоюз игроков лиги (NHLPA) сочтут эпидемиологические условия небезопасными.

"Было очень тяжело сделать так, чтобы они поехали в Китай, особенно при текущей ситуации с COVID-19, - сказал Фазель. - Это был большой вызов. Национальная хоккейная лига - это бизнес, и мы должны понимать, что они потеряли большие деньги из-за пандемии. Поэтому мы не могли не дать возможность НХЛ отказаться ехать на Олимпиаду и согласиться с этим условием".

"Если у нас есть хоть минимальный шанс для того, чтобы все сильнейшие играли на Олимпиаде, нам надо цепляться за него. Но если бы будем ждать 2026 года, то с момента Олимпиады в Сочи пройдет уже 12 лет, а это значит, что уйдет целое поколение игроков, так и не получив возможности выступить на Играх. Я думаю, что хоккеисты хотят играть на Олимпиаде", - добавил президент IIHF.

Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане прошла без участия игроков НХЛ. Тогда Международный олимпийский комитет, IIHF и НХЛ не сумели договориться и лига отказалась прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира. Победителями Олимпиады стали российские хоккеисты. Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.

Теги
Фазель, РенеНХЛОлимпиада-2022 в Пекине
Чернышенко: Игры в Токио доказали, что Россия способна показать честный и чистый спорт
Вице-премьер отметил, что проблема политизации спорта и внешнего давления все еще остается актуальной, поэтому необходимо по-новому взглянуть на спорт, призванный объединить мировое сообщество
Чернышенко: Игры в Токио доказали, что Россия способна показать честный и чистый спорт
Читать полностью