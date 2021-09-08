Фазель: международная федерация не могла не дать НХЛ возможность отказаться от Олимпиады

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) не могла не оставить Национальной хоккейной лиге (НХЛ) возможность отказаться от участия в Олимпийских играх в Пекине. Об этом журналистам на форуме "Россия - спортивная держава" заявил президент IIHF Рене Фазель.

3 сентября было объявлено, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде в Пекине. Соглашение допускает возможность до 10 января отозвать хоккеистов, если НХЛ или профсоюз игроков лиги (NHLPA) сочтут эпидемиологические условия небезопасными.

"Было очень тяжело сделать так, чтобы они поехали в Китай, особенно при текущей ситуации с COVID-19, - сказал Фазель. - Это был большой вызов. Национальная хоккейная лига - это бизнес, и мы должны понимать, что они потеряли большие деньги из-за пандемии. Поэтому мы не могли не дать возможность НХЛ отказаться ехать на Олимпиаду и согласиться с этим условием".

"Если у нас есть хоть минимальный шанс для того, чтобы все сильнейшие играли на Олимпиаде, нам надо цепляться за него. Но если бы будем ждать 2026 года, то с момента Олимпиады в Сочи пройдет уже 12 лет, а это значит, что уйдет целое поколение игроков, так и не получив возможности выступить на Играх. Я думаю, что хоккеисты хотят играть на Олимпиаде", - добавил президент IIHF.

Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане прошла без участия игроков НХЛ. Тогда Международный олимпийский комитет, IIHF и НХЛ не сумели договориться и лига отказалась прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира. Победителями Олимпиады стали российские хоккеисты. Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.