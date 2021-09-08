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Форум "Россия - спортивная держава"

Левитин: Россия использует форум для решения ряда вопросов с международными федерациями

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Казани с 8 по 10 сентября

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Россия использует форум "Россия - спортивная держава" для решения ряда вопросов с международными федерациями, в том числе связанные с допингом. Об этом журналистам заявил на форуме помощник президента РФ Игорь Левитин.

"На форуме очень много международных вопросов, которые мы решаем с международными федерациями, это ситуация с допингом, вопросы изменения форматов соревнований. Это важно для нас, мы сверяем часы с федерациями", - сказал Левитин.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.

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Левитин, Игорь ЕвгеньевичФорум "Россия - спортивная держава"
Форум "Россия - спортивная держава"
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