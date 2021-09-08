Первый визит УЕФА в Петербург по подготовке к финалу Лиги чемпионов начнется 21 сентября

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Первый визит представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Санкт-Петербург, посвященный подготовке к финалу Лиги чемпионов сезона-2021/22, начнется 21 сентября. Об этом ТАСС сообщил руководитель организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально российский город должен был принять решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед. Таким образом, финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года.

"Визит представителей УЕФА будет с 21 по 23 сентября, возможно, даже по 24-е, - сказал Сорокин. - Еще будет дополнительный визит, более функционально направленный, один - большой официальный, второй калибром поменьше. Все это будет в сентябре. Ожидается достаточно много представителей УЕФА - если считать с подрядчиками и вещателями, около 30".

"В общей сложности, скорее всего, будет три визита. В какие сроки они пройдут, мы обсудим с коллегами, но, я думаю, что заключительный визит будет в феврале и потом уже коллеги начнут появляться на более постоянной основе", - добавил собеседник агентства.

"Газпром-Арена", на которой пройдет финал Лиги чемпионов, была открыта в 2017 году. С того момента стадион принял четыре матча Кубка конфедераций - 2017, включая финал между сборными Германии и Чили (1:0) и семь игр чемпионата мира 2018 года, в том числе встречу за третье место между командами Бельгии и Англии (2:0). Летом 2021 года на арене прошли семь игр чемпионата Европы, включая четвертьфинал между сборными Швейцарии и Испании (1:1, 1:3 - по пенальти).

Россия в третий раз примет финал еврокубка. В 1999 году в "Лужниках" определился обладатель Кубка УЕФА - итальянская "Парма" разгромила французский "Марсель" со счетом 3:0. В 2008 году там же проходил финал Лиги чемпионов с участием двух английских клубов - "Манчестер Юнайтед" переиграл "Челси" (1:1, 6:5 - по пенальти). Следующим после Санкт-Петербурга российским городом, который примет матч за клубный трофей под эгидой УЕФА, станет Казань - в столице Татарстана в 2023 году состоится матч за Суперкубок УЕФА.