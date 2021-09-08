3D-образы талисманов ГТО были представлены на форуме "Россия - спортивная держава"

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Гости и участники проходящего в Казани форума "Россия - спортивная держава" смогли примерить образы талисманов комплекса "Готов к труду и обороне" в 3D-проекции в зоне "Союзмультфильма".

Талисманами комплекса ГТО были выбраны медведь Потап, леопард Вика, лиса Василиса, зайка Лиза и волчонок Макар. Они появились по итогам проведения всероссийского конкурса в 2018 году, талисманы олицетворяют силу, выносливость, скорость, гибкость и прикладные навыки. Зона "Союзмультфильма" на форуме посвящена анимационному сериалу о талисманах комплекса. Гости с помощью специального контроллера могли примерить образы персонажей в 3D-проекции.

"Крайне важно популяризировать спортивный и здоровый образ жизни среди подрастающего поколения. Поскольку талисманы ГТО энергичны, позитивны и всегда за любые приключения, детям легко себя с ними ассоциировать", - сказал генеральный директор АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" - федерального оператора комплекса ГТО Максим Денисов.

"Анимация благодаря своей образной составляющей может понятно и без назидания рассказать представителям всех возрастов о пользе спорта и здорового образа жизни, - отметила генеральный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская. - Проект с Дирекцией спортивных и социальных проектов станет первым мультсериалом подобной тематики за последние годы и представит не только актуальные образы, но и по-настоящему увлекательные сюжеты. Посетители форума "Россия - спортивная держава" смогут первыми увидеть результаты нашей работы и даже самостоятельно "оживить" персонажей нового мультсериала".

Сериал о талисманах ГТО находится в стадии разработки, на данный момент созданы анимационные образы персонажей, локации, ведется разработка сценария.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", которы проходит с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.