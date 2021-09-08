Российские шахматисты одержали три победы подряд в первый день онлайн-олимпиады

ТАСС, 8 сентября. Сборная России победила команду Чехии в третьем матче группового этапа элитного дивизиона второй шахматной онлайн-олимпиады.

Встреча завершилась победой россиян со счетом 5:1. Победы одержали Владимир Федосеев, Катерина Лагно, Валентина Гунина, Андрей Есипенко и Лея Гарифуллина. Александр Грищук проиграл Давиду Наваре.

В первом туре россияне обыграли команду Украины (4,5:1,5), во втором оказались сильнее сборной Германии (6:0). В четвертом туре, который пройдет в четверг, россияне сыграют с командой Парагвая, сборная Чехии встретится с украинцами.

После трех туров российская команда лидирует в турнирной таблице группы С (15,5 очка), далее идут аргентинцы (11), испанцы (11), итальянцы (10,5), израильтяне (10), украинцы (9,5), немцы (5,5), латвийцы (7,5), парагвайцы (5,5) и чехи (4).

Соревнования завершатся 15 сентября. 40 команд разбиты на четыре группы. В день будет проводиться по три тура, партии будут проходить с контролем времени 15 минут с добавлением 5 секунд за каждый ход. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.