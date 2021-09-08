Мотылев: российские шахматисты в первый день олимпиады победили главных конкурентов

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Шахматисты сборной России одержали ключевые победы над главными соперниками по группе на онлайн-олимпиаде - командами Украины и Германии. Об этом ТАСС заявил капитан сборной России Александр Мотылев.

Сборная России в среду победила команды Украины (4,5:1,5), Германии (6:0) и Чехии (5:1) в рамках группового этапа второй шахматной онлайн-олимпиады.

"Выиграли два ключевых матча у главных конкурентов по группе - Германии и Украины. Причем у немцев удалось выиграть крупно - 6:0, хотя команда очень сильная. Так что в целом пока все хорошо, даже несмотря на отдельные неудачи на первых досках. Впереди будут сильные команды - Италия, Аргентина и Испания. В целом же смотрим в будущее уверенно. Хотим выйти в четвертьфинал с первого места", - сказал Мотылев.

Соревнования завершатся 15 сентября. 40 команд разбиты на четыре группы, в одной группе с командой России выступают сборные Аргентины, Германии, Израиля, Испании, Италии, Латвии, Парагвая, Украины и Чехии. В день проводится по три тура, контроль времени - 15 минут с добавлением 5 секунд за каждый ход. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.