Сборная России завоевала 11 медалей в шестой день Игр стран СНГ

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали восемь золотых, одну серебряную и две бронзовые медали в шестой соревновательный день Игр стран СНГ. Соревнования проходят в Казани.

В среду разыгрывались медали в бадминтоне, настольном теннисе, пулевой и стендовой стрельбе и танцевальном спорте.

Золотые медали в бадминтоне завоевала смешанная сборная России, в настольном теннисе - мужская и женские команды. В стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 м победил Евгений Потапов, в стендовой стрельбе - мужские сборные России в ските и трапе, а также женская команда в ските. В танцевальном спорте россияне победили в смешанной программе.

Серебро завоевала женская сборная в стендовой стрельбе (трап), бронзовые награды российской команде принесли Матвей Потапов в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 м и российская команда в танцевальном спорте в смешанной программе.

Российские спортсмены завоевали 71 золотую, 21 серебряную и 24 бронзовые медали по итогам шести соревновательных дней и занимают первое место в медальном зачете. На второй строчке располагается команда Узбекистана (16-25-18), на третьей - спортсмены из Азербайджана (11-7-17).

Игры стран СНГ проводятся впервые, в них принимают участие сборные России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. Состязания продлятся до 11 сентября, в них принимают участие 1 139 спортсменов от 14 до 23 лет. В программу Игр включены 16 видов спорта, в которых разыгрывается 182 комплекта наград: бадминтон, баскетбол (3х3), бокс, борьба, дзюдо, карате, борьба на поясах, настольный теннис, пулевая стрельба, самбо, спортивная борьба, стендовая стрельба, тайский бокс, танцевальный спорт, мини-футбол и художественная гимнастика.