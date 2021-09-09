Футболист "Локомотива" Камано вылетел из Гвинеи в Москву

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Франсуа Камано покинул Гвинею и находится на пути в Москву. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

В понедельник "Локомотив" выступил с заявлением, что клуб прилагает все усилия, чтобы гвинейский футболист смог покинуть страну, где из-за сложной политической ситуации заблокированы все пути въезда и выезда из страны.

"Нападающий "Локомотива" Франсуа Камано смог вылететь из Гвинеи и в настоящее время ожидает своего рейса в Москву в Стамбуле, - говорится в сообщении клуба. - В течение дня нападающий железнодорожников должен прибыть в расположение команды".

Камано выступает за "Локомотив" с августа 2020 года, в текущем сезоне 25-летний форвард провел за клуб шесть матчей в различных турнирах, не отметившись результативными действиями. В составе сборной Гвинеи на его счету 36 матчей, в которых он забил шесть голов.

Элитное подразделение спецназа Гвинеи во главе с полковником Мамади Думбуя в воскресенье вошло в правительственный квартал Конакри и расположилось перед президентским дворцом, очевидцы сообщали о стрельбе. Лидер мятежников Думбуя выступил в воскресенье по национальному телевидению и объявил о задержании президента Альфы Конде, роспуске правительства и приостановке действия конституции.