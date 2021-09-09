РПЛ и еще 12 лиг выступили против проведения чемпионата мира по футболу каждые два года

ТАСС, 9 сентября. Руководители Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и 12 других европейских лиг выступили против идеи проведения чемпионата мира по футболу каждые два года. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявлял о намерении организации до конца года принять решение о проведении чемпионата мира каждые два года. Президент отмечал, что такое решение позволит четко определить календарь турниров клубов и сборных. В настоящее время чемпионат мира проводится один раз в четыре года.

"Совет директоров Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг собрался в швейцарском Ньоне 9 сентября. На заседании представители лиг единогласно выступили против любых предложений об организации чемпионата мира каждые два года. Лиги будут работать с другими заинтересованными сторонами, чтобы не допустить принятия решений, которые могут нанести вред футболу на национальном уровне. Футбольный календарь требует согласия всех сторон и может быть результатом баланса между клубным и национальным, а также внутренним и международным футболом", - говорится в заявлении.

Помимо РПЛ заявление подписали две высшие лиги Англии (премьер-лига и Английская футбольная лига, EFL), а также лиги Испании, Германии, Италии, Португалии, Франции, Швейцарии, Швеции, Дании, Румынии и Польши.