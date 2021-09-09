Слуцкер: перенос Спецолимпиады позволит 60 спортсменам принять в них участие

КАЗАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Перенос зимней Специальной Олимпиады в Казани позволит 60 спортсменам принять участие в соревнованиях из-за отсутствия требований вакцинации. Об этом журналистам сообщила президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер на форуме "Россия - спортивная держава".

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады в Казани перенесены на январь 2023 года из-за пандемии коронавируса. Соревнования должны были пройти в Казани 22-28 января 2022 года.

"Буквально в конце лета совет директоров Специальной Олимпиады принял решение о том, что только вакцинированные атлеты, тренеры, волонтеры [могли бы принять участие, если бы соревнования состоялись в намеченный срок]. Я хочу, чтобы Спецолимпиада прошла в полном объеме, и другие страны этого тоже хотят. Эти соревнования прошли бы с большими ограничениями, и 60 атлетов не приехало бы", - сказала Слуцкер.

По ее словам, эти спортсмены не могли вакцинироваться и выполнить требования оргкомитета для участия в соревнованиях по различным причинам.

Всемирные Специальные Олимпийские игры проводятся по зимним и летним видам спорта один раз в четыре года. Первая Специальная Олимпиада состоялась в июле 1968 года в Чикаго. К участию в Играх допускаются лица с интеллектуальными нарушениями, все участники делятся на дивизионы в зависимости от спортивной подготовки. В каждом дивизионе соревнуется не более восьми участников, при этом на пьедестале также восемь мест. На Играх нет фиксации национальной принадлежности участников и отсутствует общекомандный зачет. Игры проводятся исключительно с целью адаптации людей с нарушениями интеллектуального развития, на соревнованиях нет цели выявить сильнейшего и зафиксировать спортивные рекорды.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.