Российские шахматисты одержали четвертую победу подряд на онлайн-олимпиаде

ТАСС, 9 сентября. Сборная России победила команду Парагвая в четвертом туре группового этапа элитного дивизиона второй шахматной онлайн-олимпиады.

Встреча завершилась победой россиян со счетом 4,5:1,5. Победы одержали Владимир Федосеев, Валентина Гунина, Володар Мурзин и Лея Гарифуллина. Катерина Лагно сыграла вничью с Дженнифер Перес-Родригес, Александр Грищук уступил Гильермо Васкесу.

В первом туре россияне обыграли команду Украины (4,5:1,5), во втором оказались сильнее сборной Германии (6:0), в третьем победили чехов (5:1). В пятом туре, который пройдет позднее в четверг, россияне сыграют с командой Израиля.

После четырех туров российская команда лидирует в турнирной таблице группы С (20 очков), далее идут украинцы (14,5), итальянцы (14), израильтяне (13,5), аргентинцы (13,5), испанцы (13,5), немцы (9,5), латвийцы (9,5), парагвайцы (7) и чехи (5).

Соревнования завершатся 15 сентября. 40 команд разбиты на четыре группы. В день проводится по три тура, контроль времени - 15 минут с добавлением 5 секунд за каждый ход. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.