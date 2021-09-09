Российские шахматисты одержали пятую победу подряд на онлайн-олимпиаде

ТАСС, 9 сентября. Сборная России победила команду Израиля в пятом туре группового этапа элитного дивизиона второй шахматной онлайн-олимпиады.

Встреча завершилась победой россиян со счетом 5:1. Победы одержали Владимир Федосеев, Катерина Лагно, Валентина Гунина и Лея Гарифуллина. Александр Грищук и Андрей Есипенко сыграли со своими оппонентами вничью.

В первом туре россияне обыграли команду Украины (4,5:1,5), во втором оказались сильнее сборной Германии (6:0), в третьем победили чехов (5:1), в четвертом обыграли парагвайцев (4,5:1,5). В следующем туре, который состоится позднее в четверг, россияне сыграют с аргентинцами.

После пяти туров российская команда лидирует в турнирной таблице группы С (25 очков), далее идут украинцы (19), испанцы (17,5), итальянцы (16,5), немцы (15), израильтяне (14,5, 1 победа в матче), аргентинцы (15,5, ни одной победы), латвийцы (13), парагвайцы (8,5) и чехи (5,5).

Соревнования завершатся 15 сентября. 40 команд разбиты на четыре группы. В день проводится по три тура, контроль времени - 15 минут с добавлением 5 секунд за каждый ход. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.