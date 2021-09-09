Сидорова победила в прыжках с шестом в финале Бриллиантовой лиги с рекордом соревнований

ТАСС, 9 сентября. Россиянка Анжелика Сидорова одержала победу в соревнованиях по прыжкам с шестом в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе.

Россиянка показала результат 5,01 м. Это ее личный рекорд, рекорд соревнований и лучший результат сезона в мире. Второе место заняла Катерина Стефаниди из Греции (4,77), третье - словенка Тина Шутей (4,67). Мировой рекорд принадлежит россиянке Елене Исинбаевой (5,06 в 2009 году на соревнованиях в Цюрихе). Высоту 5 м в прыжках с шестом на открытом воздухе брали только Исинбаева, Сидорова и американка Сэнди Моррис.

На Олимпиаде в Токио Сидорова заняла второе место с результатом 4,85 м. Победила американка Кэти Нажотт (4,90).

Сидоровой 30 лет, она является чемпионкой мира, двукратным серебряным призером чемпионатов мира в помещении, чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европы в помещении.